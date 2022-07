Ardahan'da aşıklar şöleninden renkli görüntüler

Ardahan'ın Posof ilçesinde bu yıl 12'incisi düzenlenen, "Aşıklar ve Türkü Şöleni" renkli görüntülere sahne oldu.

Posof Belediyesi tarafından Mesire alanında gerçekleştirilen şölende, gençlerin yaptığı ve taşıdığı deve maketi büyük ilgi odağı oldu. Daha sonra yöresel aşıkların sahne aldığı şölende, türküler söylendi, Kafkas ekibi dans gösterisi sundu.

Etkinliğe Vali Hüseyin Öner, İlçe Kaymakamı Ahmed Çelik, İlçe Belediye Başkanı Cahit Ulgar, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Vekili Hüseyin Aslan, Belediye Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bu yıl 12'incisi düzenlenen ve temel amacı, birlik beraberlik, kardeşlik olan Âşıklar ve Türkü Şöleninde davetlileri selamlayarak konuşmasına başlayan Vali Hüseyin Öner, ''Bugün Serhat İlçemiz Posof muhteşem doğasıyla, havasıyla “Aşıklar ve Türkü Şölenine” ev sahipliği yapıyor. Her ilçemizin kendine has doğal güzellikleri ve kültürel değerleri var. Bu tarzdan etkinliklerle bu değerlerimiz yaşatmanın gayreti içinde oluyoruz. Bizim şehrimiz hepimizin bildiği gibi Anadolu'muzun büyük şehirlere en çok göç vermiş illerinden biri. Dışarıda yaşayan hemşehrilerimiz memleketlerini unutmamışlar, buraya karşı heyecan duyuyorlar, buraya olan özlem ve sevgilerini her fırsatta belli ediyorlar. Kurdukları derneklerle, vakıflarla şehirlerini yaşıyorlar, yaşatıyorlar. Dışarıdaki, şehrimiz dışında yaşadıkları yerlerde yaptıkları etkinliklerle kültürlerini yaşatmanın gayreti içindeler. Bugün burada düzenlenen “Aşıklar ve Türkü Şöleni” etkinliği de şehrimiz dışında yaşayan ve yaz aylarında buraya gelen hemşerilerimizle bir araya gelme fırsatı bulduğumuz önemli bir etkinlik. Şehrimizin kültürünün yaşatılması, ilimizin, ilçemizin sosyal dokusuna uyan etkinliklerle vatandaşlarımızın hayatının zenginleştirilmesi, eğlenceli hale getirilmesi insanların hayatına dokunma adına çok kıymetli. Ben bu şölenin ve ilimizde yapılacak olan diğer şenlik ve festivallerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi, sevgi ve saygının pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.'' dedi.

Protokolün yaptığı konuşmaların ardından Posof ilçesine has olan davul- zurna eşliğinde deve oyunu sahnelendi. Yöresel Aşıklar sahne alarak saz eşliğinde türküler söyledi, Kafkas dans gösterisi yapıldı.