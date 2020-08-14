İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ardahan'da askeri araç kaza yaptı, 5 asker yaralandı

Ardahan’da askeri aracın karıştığı kazada 5 askeri personel hafif şekilde yaralandı.

Ardahan'da askeri aracın karıştığı kazada 5 askeri personel hafif şekilde yaralandı.


Ardahan-Kars karayolu çıkışının 1. kilometresinde, sürücüsü açıklanmayan bir askeri araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı.


Kazanın meydana geldiği olay yerine, sağlık, polis ve askeri yetkililer sevk edildi.


Kazada hafif yaralanan 5 askeri personel tedbir amaçlı Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.