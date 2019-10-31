Ardahan'da 'Atatürk'ü Anma Halk Koşusu' düzenlenecek

Ardahan Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 7 Kasım Perşembe günü 'Atatürk'ü Anma Halk Koşusu' düzenlenecek.

Düzenlenecek etkinlik hakkında bilgi veren Çıldır İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adnan Korkut, "Çıldır kaymakamlığımız desteği ile Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak 7 Kasım Perşembe günü saat 10:00 da Eşmepınar Köyünden başlayıp tarım kredi kooperatifine kadar "Yurtta Birlik, Dünyada Barış İçin Atatürk'ü Anma Halk Koşusu" gerçekleştireceğiz. Koşumuza kamu kurum ve kuruluşları, bütün Çıldır halkını davet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in ebediyete intikal edişinin 80. yılında bir kez daha kendisi olan minnettarlığımızı dile getiriyoruz. Halk koşumuzda dereceye girenlere Çıldır Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından çeşitli hediyeler verilecektir" dedi.