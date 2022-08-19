İhlas Haber Ajansı

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Ardahan'da bambul böcekleri ürünlere zarar verdi

Ardahan ve ilçelerinde buğday tarlalarında görülen bambul böceklerinin ürünlere zarar verdiği bildirildi.


Kurak geçen bir yılın ardından bu yıl yağışların da etkisiyle yüzü gülen çiftçinin morali tarlalarına dadanan Bambu böceği ile bozuldu. Ardahan Merkez, Çıldır ve Posof ilçelerinde Bambul böceklerin görülmesi üzerine yetkililer buğday ekili tarlalarda incelemelerde bulundu.


Ekin Bambul Böceğinin bazı alanlarda hiç olmadığı ve görülen alanlarda ise ekonomik zarar eşiğinin altında olduğu tespit eden yetkililer, Hububat alanlarındaki zararlı durumu, teknik personelleri ve Doğu Anadolu Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte gözlemlenmesine devam edileceği bildirildi.

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