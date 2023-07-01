Ardahan'da bayramlaşma programı

Ardahan'da Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma programı düzenlendi.

Ardahan Valiliğince düzenlenen program, Kaptanpaşa Mahallesindeki Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirildi.

Törene katılanların bayramını kutlayan Vali Hüseyin Öner, "Duamız ve temennimiz nice güzel ve huzur içinde bayramlar geçirmek. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Milletvekili Kaan Koç'da yaptığı konuşmada, ''Bayramlar birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, paylaşmanın en çok hissedildiği günlerdir. Küslerin barıştığı, kavgaların sona erdiği dönemlerdir. Rabbim inşallah bayramı bu şekliyle doya doya yaşamayı nasip etsin'' dedi.

Törene, Vali Öner ve eşi Zehra Mine Öner, AK Parti Milletvekili Kaan Koç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, İl Protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.