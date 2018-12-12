Ardahan'da beklenen kar yağışı başladı

Ardahan'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

Ardahan kent merkezinde lapa lapa kar yağdı. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak şehrin merkezine kadar indi. Mevsimin kış olmasına rağmen bahar havası geçiren Ardahan nihayet kar yağışıyla renklendi. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları mutlu etti.

Lapa lapa yağan kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.