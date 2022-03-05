Ardahan'da belediye ekipleri karla mücadele ediyor

Karla mücadele çalışmaları kapsamında işlek caddelerin yanı sıra okul ve ana arterlerde ekipler çalışmalar yapıyor. İş makineleri ile temizleme çalışmaları yapıldıktan sonra yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı ise tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Ardahan Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yoğun bir şekilde tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor.