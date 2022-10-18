İhlas Haber Ajansı

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Ardahan'da bin 114 sikke ele geçirildi

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama yaptıkları araçta bin 114 adet tarihi eser ele geçirdi.


Ardahan'da arama yapılan bir araçta Roma ve Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen bin 114 sikke ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, kentte S.Y. ve T.E. isimli şahısların bulunduğu araç içerisinde arama yapıldı. Araçta yapılan aramada, eski Roma ve Bizans Dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplam bin 114 adet sikke ele geçirildi.


Araçtaki S.Y. ve T.E. hakkında işlem başlatıldı.

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