Ardahan'da binlerce fidan toprakla buluştu

Ardahan'da bugün binlerce fidan toprakla buluştu. Kentte 2022'nin sonuna kadar 49 bin fidan dikilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" fidan dikim kampanyası çerçevesinde Hanak ilçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Hanak lisesi bölgesindeki etkinlikte konuşan Vali Öner, ''Türkiye'de ve Ardahan'da toprakların boş kalmaması için ağaçlandırmalarımızı yapıyoruz. Bugün de burada 27 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız'' dedi.

Vali Öner, ''Ülkemiz coğrafi konumu, doğal güzellikleri ve zenginlikleri ile eşsiz bir ülke. Atalarımızın bizlere emanet etmiş olduğu bu eşsiz vatanı bizlerin de koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bunun en temel yöntemlerinden birisi de bireysel olarak herkesin yapabileceği ağaçlandırma faaliyeti. Dolayısıyla milli ağaçlandırma günü bizim için çok önemli.

İklim değişikliğinin ülkemize etkilerini en aza indirme yolunda ağaç dikim etkinliği çok önemli. Hem ülkemizin orman varlığını korumak hem de gelecek nesillerin, çocukların ve gençlerin çevre bilinci ile yetişmesi, aynı zamanda toplumsal anlamda da toplumumuzun geniş bir kesiminde çevre bilincini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda 81 ilde gerçekleştirilecek proje çerçevesinde bizde Hanak ilçemizde bulunan 40 dönümlük bu alanda 27 bin adet fidanı toprakla buluşturuyoruz'' dedi.

Konuşmaların ardından Vali Hüseyin Öner, kent protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.