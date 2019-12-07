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Ardahan'da “Bir Çocuk Bir Dünya Projesi” kapsamında 100 çocuğa göz muayenesi yapıldı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’nın talimatlarıyla hazırlanan ve Valiliğimiz Koordinasyonunda yürütülen “Bir Çocuk Bir Dünya Projesi” kapsamında 100 çocuk göz muayenesinden geçirildi.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatlarıyla hazırlanan ve Valiliğimiz Koordinasyonunda yürütülen “Bir Çocuk Bir Dünya Projesi” kapsamında 100 çocuk göz muayenesinden geçirildi.


Önceden belirlenen 100 çocuk Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve diğer görevliler eşliğinde evlerinden alınarak Ardahan Devlet Hastanesinde göz kontrolünden geçirildi. Gözlerinde problem tespit edilen çocuklara SYD Vakfı tarafından gözlükleri alındı. Çocuklar muayene işlemlerinin ardından görevlilerce evlerine bırakıldı.


Proje kapsamında göz muayene etkinliklerinin devam edeceği belirtildi.

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