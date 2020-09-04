İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

Ardahan’da yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında merkeze bağlı Dağevi köyü karantinaya alındı.

Ardahan'da yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında merkeze bağlı Dağevi köyü karantinaya alındı.


Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, Dağevi köyünde Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede, hastayla temaslı bazı kişilerin bulunduğu belirtildi. Toplum sağlığının korunması amacıyla köyün 14 gün süreyle karantinaya alındığı kaydedilen açıklamada, "Köye giriş çıkışlar bu süre boyunca izne tabidir. Karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesince idari para cezası ve adli işlem uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, kentte vaka sayılarının artmaması amacıyla yarın kent merkezinde Covid-19 denetimlerinin yapılacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.