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Ardahan'da bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı

Ardahan merkeze bağlı Tepeler köyünde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.


Köyde yaşayan beş kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, bu kişilerin aileleri ve temasta oldukları belirlenen hanelerde, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda uygulanan karantina kaldırıldı.


Ardahan Valiliği tarafından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 6 Temmuzda korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında karantinaya alınan Tepeler köyü 16 günün ardından karantina uygulaması bu gün itibariyle kaldırıldığı açıklandı.

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