İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ardahan'da bitki ve ağaçlar kırağı tuttu

Ardahan’da soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerin yüzeyinde kırağı oluştu.

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerin yüzeyinde kırağı oluştu.


Ardahan kent merkezinde, yüksek kesimlerdeki dağların zirvelerine kar yağmasının ardından hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında seyretmeye başladı. Gece saatlerinde Ardahan'da termometreler eksi 7,4'ü gösterdi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.


Kırağıyla eşsiz bir görünüme kavuşan ağaçlar ve bitkiler, güzel görüntüler sundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.