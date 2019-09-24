Ardahan'da bozayı ve sansarın yiyecek arması fotokapana yansıdı

Ardahan'da gönüllü gençler tarafından doğa hayatını yakından incelemek kapsamında ormanlık alan içerisine kurulan fotokapanlara ayı, yaban domuzu, karga ve sansarın görüntüleri yansıdı.

Ardahan'da gönüllü doğa sever Çağdaş Genç tarafından, yaban hayvanlarının yaşam alanları ve popülasyonunu incelemek amacıyla Yalnızçam ormanlarının bulunduğu alana fotokapan yerleştirildi.

Görüntülerde önce bir bozayı yer alıyor. Ayı beslenmek için akşam saatlerinde yiyecek aramaya çıkıyor. Videonun devamında objektife bu kez bir yaban domuzu ve sansar çıkıyor. Aynı karede görülen bu iki hayvan birlikte yiyecek arıyor. Videonun son kısmında ise 1 çift karganın toprağı eşelediği ve bir leşi yemeye çalıştığı görülüyor.