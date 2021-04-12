İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ardahan'da BTK'dan 10 internet sitesine erişim engeli

Yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli internet siteleriyle ilgili düzenlenen Ardahan merkezli operasyonda 10 siteye erişim engeli kararı verildi.


Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ABD, Fransa ve Almanya üzerinden Türkçe yayın yapan, müstehcen ve yasa dışı bahis içerikli paylaşımların yer aldığı internet sitelerini yapılan çalışmalar kapsamında tespit etti. Ekipler, belirlenen sitelerde yer alan paylaşımların erişimin içeriğinin engellenmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirim yaparak, erişim engeli kararı alınmasını sağladı. Bunun üzerine 5 yasa dışı bahis ve 5 müstehcen içerikli olmak üzere toplam 10 internet sitesine idari tedbir kararı uygulandı ve erişimleri engellendi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.