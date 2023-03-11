Ardahan'da bulunan yaralı kurt tedavi altına alındı

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Sazlısu köyünde Mehmet Vatangül tarafından yaralı halde bulunan kurt tedavi altına alındı.

Çıldır ilçesine bağlı Sazlısı köyü halkından Mehmet Vatangül evinin bahçesinde yaralı halde bir kurt fark etti. Vatangül, yaralı kurdun tedavi edilmesi için durumu, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine haber verdi. Bölgeye Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Koruma Timi (HAYDİ) ile birlikte gelen görevliler yaralı kurdu yerinden aldı. Yaralı kurt tedavi için Kars'taki Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veterinerlik Fakültesi Hayvan Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezine götürüldü.

Kurt, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.