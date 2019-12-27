Ardahan'da Büyükbaş, Küçükbaş, Arıcılık ve Kaz Yetiştiriciliği Eylem Planı Değerlendirme toplantısı

Valilik toplantı salonunda ilgili kurum, kuruluş ve STK temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda, eylem planları kapsamında yapılan çalışmalar, eğitimler ve sonuçları hakkında geniş değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Vali Mustafa Masatlı, “İlimizde göreve başladığımızda buradaki kurum, kuruluş, il, ilçe merkezlerimizi ve köylerimiz ziyaret ederek, hayvancılık ile ilgili ve diğer konuları yerinde inceledik, vatandaşlarımızın bizlerden taleplerini, isteklerini dinleyerek şehrimizin ekonomik dinamikleri olan hayvancılık, arıcılık ve kaz yetiştiriciliği ile ilgili araştırmalar, eğitimler ve yerinde incelemeler sonucunda bu üç başlık ile ilgili eylem planları oluşturduk. Eylem planları çerçevesinde belirlediğimiz yol haritası kapsamında plan ve projeleri bugüne dek sonuç odaklı olarak yürüttük. Çok olumlu sonuçlar aldık. Önümüzdeki zaman içerisinde daha fazla verim alacağımıza inanıyorum. Burada ki tüm paydaşlarımızla birlikte inşallah ilimizin tarımını, hayvancılığını, kazcılığını ve arıcılığını daha iyi noktalara getireceğiz. Ben bu planlar ve projelerin hazırlamasında ve uygulanmasına katkı sağlayan kurum, kuruluş ve desteği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda 2019 yılı içerisinde hayata geçirilen eylem planları ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Vali Masatlı, Eylem Planları çerçevesinde yapılan çalışmalar, projeler ve elde edilen sonuçlara ilişkin verileri de şu şekilde paylaştı:

“Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Eylem Planı Çalışma ve Sonuçları:

E.Coli ve Rota-Corona (15.500 doz) aşılarının alımları yapılmış olup aşılama çalışmaları başlamıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2019/1 Sayılı Genelge kapsamında aşılama çalışmaları ve 14.856 çiftçiye eğitim verilmiştir

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü; SERKA, Ardahan Belediyesi, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayvancılık ile ilgili daha önceki yıllarda hazırlanan 22 adet tip proje alınarak proje havuzu oluşturulmuştur.

Damızlık hayvan seçilmesiyle ilgili 500 adet işletme teknik personelce gezilerek bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

İlimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile ilgili olarak yanlış bilgilendirmenin önüne geçilmesi amacıyla Valimiz Başkanlığında yerel basın kuruluşlarıyla toplantı gerçekleştirilmiştir.

İlgili Kurum ve Kuruluşların Hibe destek programlarına yönelik iletişim içerisinde olması amacıyla KOSGEB ve TKDK kurumlarında toplantı düzenlenmiştir.

Tarım İl Müdürlüğü ve İş-Kur il Müdürlüğünün açtığı “Sürü Yönetimi Elamanı Benim” kursuna 75 başvuru yapılmış olup 10.12.2019 tarihinde kurs eğitimi başlamıştır.

Kaz Yetiştiriciliği Eylem Planı Çalışma ve Sonuçları:

SERKA'nın Küçük ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (05) kapsamında, Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanan “Ardahan Kaz Yetiştiriciliği Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” onaylanarak 1.294.646.61 TL ödenek tahsis edilmiştir.

İl Genelinde Kaz yetiştiriciliğine uygun suya ve yola yakın alanlar tespit edilerek haritalandırılmıştır.

İl dışından kaçak yollarla ilimiz sınırlarından geçirilmek istenen canlı kaz, kaz eti ve ürünlerinin göçer noktaları ile tespitleri yapılmış, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bilgilendirilmiş, kontroller devam etmektedir.

Ardahan kazının coğrafi işaret alması için Ticaret ev Sanayi Odası ile birlikte çalışmalar yapılmaktadır.

“Kaz Üretim Projesi” kapsamında SYDV tarafından 660 adet damızlık kaz dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca kaz yetiştiricilerine konulu ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

Arıcılık Eylem Planı Çalışma ve Sonuçları:

Arıcılar yerinde ziyaret edilerek, bakım, besleme ve hastalıklar konusunda yerinde eğitimler verilmektedir. Bugün itibariyle il genelinde 235 işletme ziyaret edilmiş, yapılan ziyaretler sonucu elde edilen veriler il ve ilçeler bazında olmak üzere kayıt altına alınarak il arıcılık bilgi bankası oluşturulmuştur.

5 yıl aradan sonra yeniden Ağustos ayı sonu itibariyle Kafkas Ana Arı yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilerimize Ana Arı yetiştiriciliği eğitim kursu düzenlenmiştir. Kursa 29 kursiyer katılmış olup, sertifikaları verilmiştir.

2019 yılı Arıcılık Eylem Planı kapsamında Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu tarafından Apiterapi hakkında konferans verilmiştir.

Ardahan'da üretilen balların dolum ve paketleme işlemleri, coğrafi işaretli özel ballar KAGEM tesislerinde diğer üreticilerimizin balları ise Arı Yetiştiricileri Birliği bal dolum ünitesinde paketlenerek, üretici ve tüccarlarımızın il dışında bal paketleme sorunu tamamen çözülmüştür.

KAGEM Bal analiz laboratuarı bal konusunda 9 parametreye bakarak, 2019 yılında analiz hizmeti vererek CI işaretli balların analizi ilk kez KAGEM'de yapılarak paketlendi.

Arı sağlığı ve ırkının korunmasına yönelik laboratuar hizmetlerinin verilmesi için KAGEM tarafından gerekli çalışmalar başlatılmış 2020 yılı içerisinde ilk ölçümlerin yapılması hedeflenmiştir.

Ticaret İl Müdürlüğü tarafından sınır kapılarından yolcu beraberinde bal getirme hakkı 1 kilograma düşüldü.

İlimizde ilk kez Devlet Hastanesi içerisinde, APİTERAPİ polikliniği açılması için gerekli görevlendirmeler yapıldı, süreç devam etmektedir.

Ardahan Balının ekonomik olarak marka değerini oluşturarak satış ve pazarlama sorununu çözmek için Coğrafi İşaretli Üreticileri bir araya getirerek, Kooperatif kurulması çalışmaları başlatılmıştır.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Koordinatörlüğünde ilin ballı bitkiler florası haritasının oluşturulması çalışmaları 2020 yılı içerisinde uygulamak üzere programa alınmıştır. Hazırlanacak flora haritasına istinaden konaklama yerleri yeniden güncellenerek üreticilerimiz desteklenecektir.

Kafkas Arı Mesleki Eğitim Merkezi Yapım Projesi, SODES'e güdümlü proje olarak sunulmuş ve destekleme aşamasındadır.

Kafkas Arı Irkının korunması için ilimize sınır olan Kars ve Erzurum illerinin il sınır hattı boyunca 5 km derinliğinde oluşturulacak tampon bölgeye gezginci arıcı konaklatılmaması için talepte bulunulmuş ve olumlu sonuçlanmıştır.

5 ilçe Kaymakamlığında arıcılık yaan işletmeler ile proje kabul eden kurumlar (TKDK, KOGEP) buluşturularak, proje başvurusu bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.”