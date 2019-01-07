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Ardahan'da buz sarkıtları tehlike saçıyor

Ardahan’da etkili olan Sibirya soğukları ve kar yağışı nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor.

Ardahan'da etkili olan Sibirya soğukları ve kar yağışı nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor.


Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan'da hayat olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Kentte etkili olan soğuk hava ile birlikte oluşan buz sarkıtları vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kar yağışı sonrası çatı ve balkonlarda yer yer 2 metreyi bulan dev buz sarkıtları tehlike oluşturuyor.


Zaman zaman ölüm tehlikesi atlattıklarını ifade eden vatandaşlar, "Kış aylarını yaşıyoruz. Bu nedenle soğukların etkisiyle oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda oluşan buz sarkıtlarının temizlenmesi lazım." dedi.


Yetkililer ise vatandaşları, çatı altlarından geçerken ve buz tutan kaldırımlarda yürürken dikkat etmeleri konusunda uyardı.

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