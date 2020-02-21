İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ardahan'da buz sarkıtları temizleniyor

Ardahan’da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde dondurucu soğuklar çatılarda buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu.

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde dondurucu soğuklar çatılarda buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu.


Kent merkezindeki caddeler üzerinde bulunan apartman ve iş yerlerinin çatılarında sarkıtların, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlara tehlike oluşturmaması için belediye itfaiye ekipleri harekete geçti.


Sokakta önce güvenlik önlemi alan ekiplerimiz ardından sepetli vinç yardımıyla çatıya uzanarak buzları kırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.