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Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Ardahan’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Ardahan'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.


Ülke genelinde pandemiyle mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Ardahan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Vatandaşlar evlerine kapanırken, kentin işlek meydanları boş kaldı. Cadde ve sokaklar sokak hayvanlarına kaldı. Belediye temizlik işçileri, boş cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.


Kentte kısıtlamadan muaf tutulan ekmek fırınları gibi iş yerleri mesailerine devam etti.

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