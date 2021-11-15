Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanlar bulundu

Ardahan'da bir hafta önce çalınan 8 büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, 7 Kasım'da büyük sütlüce köyünde meydana geldi. C.K.'ya ait 8 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarını alan Ardahan il Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ekiplerin, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yaptığı koordineli çalışmaların sonucunda çalınan hayvanların Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Küçükçatak köyünde olabileceği değerlendirildi. Suzuz ilçesine bağlı Küçükçatak köyü yaylası'na operasyon düzenleyen ekipler, çalınan 7 inek ile 1 adet damızlık boğayı yaylada açık alanda bularak, sahibi C.K.'ya teslim etti.

Ekipler, Çetinsu köyünde çobanlık yapan 78 yaşındaki Selahattin Balcı'ya ait 9 büyükbaş hayvanın ve hırsızların bulunması için de çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.