Ardahan'da camilerde şehitler için selalar okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde olduğu gibi Ardahan'da da camilerde tekrar okundu.

İlk olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, şehitleri anmak için yürüyüş düzenlendi. 15 Temmuz şehitlerini anmak için düzenlenen yürüyüşe Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Tarihi Kongre binası önünden başlayan yürüyüşe, yüzlerce Ardahanlı katıldı.

Milli Egemenlik Parkı'na kadar süren yürüyüşte vatandaşlar, Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi. Meydanda Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliklerde, Merkez Cami İmam Hatibi Güven Karakoyun, dua ettirdi. Ardından konuşan Vali Mustafa Masatlı, Türk milletinin tarih boyunca asla bağımsızlığından ödün vermediğini vurgulayarak, "Mustafa Kemal Atatürk'e kadar Türklerin devlet kurma ve yaşatma geleneğini özümsemiş yüce milletimiz yüz yıllar boyunca ilmek ilmek dokuduğu harcı şehit kanıyla atılmış devletimizi işgal etmek, ülkemizi parçalamak, sömürge yapmak ve milletimizi bölmek ve rengini şehit kanının kırmızısından alan, bayrağımızı bu semalardan indirmek için 15 Temmuz 2016'da küresel yamyam güçler ile içimizdeki iş birlikçi FETÖ'cü hainler alçak ve hain bir darbe teşebbüsüne kalkıştılar. Bu hain darbe kalkışması Türkiye Cumhuriyetimizin geleceğini küresel dış güçlere teslim etmeyi ve işgale zemin hazırlamayı amaç ediniyordu. O gece ülkemizi, milletimizi, Cumhuriyetimizi, Demokrasimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen ve tüm devlet kurumları ile birlikte, silahlı kuvvetler içinde yuvalanmış bu asker suretli vatan hainleri, bu haşhaşiler devletin parasıyla alınan silahları milletin adamı olan Cumhurbaşkanımıza, milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı köşküne, milletin Meclisine, devletin güvenlik kurumları ile birlikte bu aziz ve cefakar millete doğrultarak kanlı bir darbe kalkışmasında bulunmuşlardır. Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, ezanımıza, devlet büyüklerimize, devlet kurumlarımıza ve hak ve özgürlüklerimize kasteden bu alçak girişim, milletimizin tıpkı Çanakkale'de ve kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi kahramanca bir duruş sergilenmesiyle püskürtülmüştür" dedi.

Vali Masatlı'nın konuşmasının ardından saatler gece 00.13'ü gösterdiğinde Ardahan'daki camilerde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi aynı anda yeniden yükseldi.