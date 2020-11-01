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Ardahan'da çıkan yangın üç köyü tehdit etti

Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Kaleönü köyü kırsalında çıkan ve hızla yayılarak Kol ve Akballı köylerini de tehdit eden yangın söndürüldü.

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Kaleönü köyü kırsalında çıkan ve hızla yayılarak Kol ve Akballı köylerini de tehdit eden yangın söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kaleönü köyü kırsalında köylülerin ifadesine göre hayvan otlatanların yaktıkları ateşin kuru otlara sıçraması sonucu yangın çıktı. Alevler çalılık alana yayılırken, muhtarların jandarmayı arayıp haber vermeleri üzerine Posof Kaymakamı Murat Mete, Belediye Başkanı Cahit Ulgar, jandarma ekipleri ve itfaiye erleri olay yerine geldi. Yangın ekiplerin


yoğun çabaları ve yağmurun başlaması ile kontrol altına alındı. Kol, Kaleönü ve Akballı köylerine ait arazilerde büyük hasara sebep olan yangının ormana ulaşmadan söndürüldüğü bildirildi.

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