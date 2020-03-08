Ardahan'da coronavirüs (COVID-19) eğitimi

Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü, Çin'de başlayıp dünyanın birçok ülkesine yayılan coronavirüs (Covid-19) hakkında Ardahan halkını bilgilendiriyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüsü (Covid-19) hastalığının komşu ülke İran'da ortaya çıkması ile birlikte Ardahan'da bilgilendirme seminerleri verilmeye başlanıldı.

Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü Ardahan Belediyesi Yalnızçam Salonunda düzenlenen etkinlikte ''Corona Virüs Nedir? Tarihçesi, Virüs'ün Güncel Durumu, Corona Virüs'e yönelik yapılan değerlendirmeler, corona Virüs bulaşma yolları ve korunma yöntemleri, korona virüs belirtileri ile corona virüsün Dünya genelindeki ülkelerde son durumu'' hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in de katıldığı etkinlikte konuşan, Sağlık il müdürlüğünde görevli eğitim birimi sorumlusu Uzm. Dr. Cevriye Ceyda Kolaylı,

''Çin'den çıkarak dünyayı saran korona virüsü (Covid-19) zoonotik bir virüstür. Ülkemizde henüz bu virüsü taşıyan bir bulguya rastlanmamakla birlikte virüs 'mers' ve 'sars' virüs ailesinden gelmektedir. Halk arasında korona virüsü Covid-19 olarak adlandırılıyor. İranda Covid-19 hastalığına yakalananlar ve bu hastalıktan ölenler olması ülkemizde de bu hastalığa karşı tedbir alıp halkın bilinçlendirilmesini gerekli kılmıştır. Korona virüsler bazen solunum sistemi, bazen de sindirim sistemi hastalıkları yapıyor, solunum sisteminde soğuk algınlığı belirtileri gösteren enfeksiyonlara ve zatürreye neden oluyor. Bu hastalıklar çoğu insanda hafif seyrediyor. Fakat bazı korona virüs ciddi hastalıklara yol açıyor. Bunların başında 2003 yılında Çin'de ortaya çıkan SARS virüsü ve 2012 yılında Suudi Arabistan'da ortaya çıkan MERS virüsü geliyor. Korona virüs bazı hayvanlarda bulunup insanlara bulaşabiliyor. Virüsün insanlara bulaşması, virüsün mutasyonu veya hayvanlarla temas gibi birçok faktöre bağlı. Mesela MERS virüsünün develerden, SARS virüsünün misk kedilerinden bulaştığı biliniyor ancak yeni korona virüsün hangi hayvandan insanlara geçtiği henüz saptanmış değil. Bilgilendirmeye göre, genel kanı virüslerin hasta kişinin öksürüğü veya hapşırığı sırasında ortaya çıkan damlacıklar aracılığıyla yayıldığı yönünde. Yeni korona virüs enfeksiyon açısından risk altında bulunan kişiler hayvanlarla yakın temasta bulunanlar, hasta kişilerin aile üyeleri ve sağlık çalışanları. Hijyen kurallarına uyulması, hastalıktan korunma ve hastalığı bulaştırmamak açısından önemli. Hijyen kuralları içinde öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnun tek kullanımlık mendille kapatılması, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılması, ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması, su ve sabun yoksa alkol içerikli el dezenfektanları kullanılması, hayvanlarla temastan sonra ellerin yıkanması, hayvansal ürünlerin tüketilmeden önce pişirilmesi ve kirli ellerle ağız, burun ve göze dokunulmaması yer alıyor. Coronavirüsün belirtileri hafif veya şiddetli seyredebiliyor. Ateş ve öksürüğün yanı sıra hastalığı şiddetli geçirenlerde nefes darlığı, zatürre ve böbrek yetmezliği meydana gelebiliyor'' şeklinde konuştu.