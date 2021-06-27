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Ardahan'da Covid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı

Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki Gölbelen köyünde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Gölbelen köyünde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.


İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması sebebiyle Gölebakan köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi. Kararın ardından jandarma ekipleri, köyün girişinde önlem aldı.

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