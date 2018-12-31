Ardahan'da Doğu Türkistan'daki Çin zulmü protesto edildi

Ardahan'da Ülkü Ocakları üyeleri, Doğu Türkistan'da yaşanan baskıları protesto etti.

Gece eksi 20 derece soğuk hava ve kar yağışı altında Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya gelen Ülkü Ocakları üyeleri, “Müslüman Uyuma Türkistan'a sahip çık”, “Türkistan Türk'ündür Türk'ün kalacak” sloganı attı. Burada konuşan Ülkü Ocakları İl Başkanı Bora Pehlivan, “Ülkü Ocakları Ardahan İl Başkanlığı olarak bugün burada eksi 20 derecede, kızıl Çin'in, Turan'ın kanayan yarası olan Doğu Türkistan'a yıllardır yapmış olduğu zulüm karşısında olduğumuzu ve bu zulmün son bulana kadar elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu dile getirmek için toplanmış bulunmaktayız. Komünist Çin rejiminin Doğu Türkistanlı soydaşlarımıza yapmış oldukları asimile politikasını şiddetle kınıyoruz. Ayrıca Türk'üm ve Müslümanım diyen soydaşlarımıza yapmış oldukları işkenceleri bugün sinemize çekmeden, bir gün kırk kat fazlasını yapmaktan çekinmeyeceğiz. Doğu Türkistan'daki zulme sessiz kalan bütün insanlığı lanetliyoruz” dedi.

Grup daha sonra slogan atarak dağıldı.