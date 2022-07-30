İhlas Haber Ajansı

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Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu

Ardahan’da kısa süreli etkili olan dolu hayatı olumsuz olarak etkiledi.

Ardahan'da kısa süreli etkili olan dolu hayatı olumsuz olarak etkiledi. Dolu yağışı ormanlık alanda koyun sürüsünü de etkiledi.


Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ardahan'da sağanak yağış dolu şeklinde etkili oldu. Dolu yağışı sırasında koyun süresi Çamlıçatak ormanlık alanda bir araya kümelenerek yağıştan korunmaya çalıştı.


Dolu yağışı trafikteki sürücüleri de zor durumda bıraktı. Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışı sonrası hayat normale döndü.

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