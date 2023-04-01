Ardahan'da dondurucu soğuklarda aracın depo kapağı dondu

Ardahan'da kar yağışın ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, bir aracın depo kapağı dondu.

Ardahan'da iki gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar başladı. Kentin birçok ilçesinde soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 8 dereceye düştü. Sisle birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle, araçlar çalışmadı.

"1 Nisan şakası gibi"

Ufuk Işık adlı vatandaş, bugün şaka gibi bir durumla karşılaştığını, aracının depo kapağının dahi donduğunu ifade ederek, "Güne bu sürpriz ile uyandık. Ardahan'da iki gün boyunca kar yağışı etkili oldu. Bununla beraber soğuk hava ve rüzgarın da etkisiyle aracımızın depo kapağı da dahil buzla kaplandı. 1 Nisan şakası gibi, halen daha kışı yaşıyoruz. Bu yıl bir türlü yaz gelmedi. Durum bundan ibaret" dedi.