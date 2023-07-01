İhlas Haber Ajansı

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Ardahan'da düğün konvoyuna katılan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Ardahan’da düğün konvoyuna katılan otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Ardahan'da düğün konvoyuna katılan otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyuna katılan D. G. yönetimindeki 34 LU 8468 plakalı otomobil, Ardahan-Artvin kara yolunun Değirmenli köyü mevkiinde hızını alamayınca şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan H.G, P.G, A.G ve L.G yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.


Kaza yapan otomobil traktör yardımıyla çekilerek çekiciye yüklendi.

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