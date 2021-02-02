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Ardahan'da düşen kırağı sonrası görsel şölen

Kış mevsiminin sert geçtiği Ardahan’ın Göle ilçesinde, soğuk hava sebebiyle kırağıyla kaplanan ağaçlar ve bitkiler güzel görüntü oluşturdu.

Kış mevsiminin sert geçtiği Ardahan'ın Göle ilçesinde, soğuk hava sebebiyle kırağıyla kaplanan ağaçlar ve bitkiler güzel görüntü oluşturdu.


Ardahan'da dondurucu soğuk hava ve sis nedeniyle kırağı tutan ağaçlar beyaza büründü. Ardahan'ın Göle ilçesinde dondurucu soğuklar ve erken saatlerde etkili olan sisin ardından ağaçlar kırağı tuttu. Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluştururken, ilçede hava sıcaklığı eksi 16,8 dereceye kadar düştü.


Kırağı düşen ağaçların görüntüsü görenleri etkilerken, bu manzaraya tanıklık eden vatandaşlar, "Şubat ayına göre geçmiş yıllara oranla mevsim normallerinin üzerinde. Buna rağmen şu anda hava sıcaklığı gündüz saatlerinde eksi 10 derece civarında. Ve bu soğukla ortaya çıkan kırağı sonrası ağaçların beyaza bürünmesi eşsiz bir manzarayı da ortaya çıkartıyor. Bu güzel ve eşsiz görüntüleri görmeleri için herkesi buraya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

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