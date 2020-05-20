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Ardahan'da düzenlenen operasyonda 382 adet extacy hap ele geçirildi

Ardahan’da Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 382 adet extacy hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklanarak cezaevine kondu.

Ardahan'da Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 382 adet extacy hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklanarak cezaevine kondu.


Ardahan Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Göle İlçe J.K.lığı Çayırbaşı J.Krk.K.lığı sorumluluk bölgesinde bulunan Tahtakıran-Çayırbaşı köyü yol ayrımında icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında, Ardahan İlinden gelen şüpheli bir otomobil içerisinde yapılan aramada, aracın koltuk kılıfının içerisine gizlenmiş vaziyette (382) adet uyuşturucu-uyarıcı madde olan extacy hap ele geçirilmiş, olayla ilgili olarak T.C. isimli şüpheli tutuklanarak Ardahan T Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

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