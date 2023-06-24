Ardahan'da Eğitime Destek Platformu (EDP) Toplantısı yapıldı

Toplantıya katılan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, eğitimin gönül işi olduğunu belirterek, “Eğitim, toplumların gelişmesinde, aydınlanmasında, yeniliklere ayak uydurulmasında oldukça önemli yer tutmaktadır. Ülke olarak bizimde önceliğimizdir. Elbette ki eğitim aynı zamanda gönül işidir. Tek başına devletin yürüteceği bir iş değildir. Eğitimin içine STK'ları, hayırseverleri, iş insanlarını, vakıfları dahil ettiğimizde gelişim sürecini daha ilerilere taşıyoruz. Bu anlamda Ardahan Eğitime Destek Platformunu ve platformun çalışmalarını önemsiyoruz. Biz devlet olarak STK'larla işbirliğine her zaman açığız yeter ki ortaya güzel işler çıksın, eğitim kalitemiz artsın, geleceğimize katkı sağlasın. Ben bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen STK'larımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. Toplantıya, Vali Hüseyin Öner'in yanı sıra kurum müdürleri, il ve ilçe milli eğitim müdürleri ve STK Temsilcileri katıldı.