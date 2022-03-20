Ardahan'da eğitime kar engeli; 1 gün ara verildi

Ardahan'da yaklaşık bir haftadan bu yana merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Ardahan Valiliği tarafından yapılmış olan açıklamada, ''Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 21.03.2022 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.