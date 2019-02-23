Ardahan'da eksi 20 derecede kurtuluş coşkusu

Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü, eksi 20 derecede çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, gaziler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu ile başlayan tören, Ardahan Valiliği önünde devam etti.

Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, atlı birliklerle birlikte halkı selamdı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu mübarek toprakların işgalden kurtuluşunun 98'inci yıldönümünü kutluyor, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun diyerek, aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile asil milletimizin birliği, dirliği ve huzuru için görev yaparken kandan ve candan masum halkların alın teri mallarından beslenen, emperyalist devletlerinin maşası, hain ve bölücü PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin, silahlı, bombalı saldırı eylemleriyle 15 Temmuz hain ve alçak kalkışmasında rahmete kavuşmuş ve şehadet şerbetini içmiş, yine Fırat Kalkanı, Afrin'de şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diliyoruz. Ayrıca Ardahan'ın kurtuluşunda verilen mücadeleleri anlatan etkinlikleri yapmakta emeği olanları da teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yakılarak şehit edilen Türkler için Yanık Cami Anıtı'na kadar mehteran ve atlı birliklerin eşliğine 'İşgalden Kurtuluşa' şehitlere saygı yürüyüşü yapıldı. Burada şehit edilen Türkler için İl Müftüsü Remzi Pehlivan tarafından dualar edildi.

Kutlamalar, akşam Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan Kurtuluş Şöleni ile sona erecek.