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Ardahan'da "en iyi narkotik polisi anne" ve "KADES" uygulaması tanıtıldı

Ardahan’da kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Kadın Acil Destek İhbar Sistemi" (KADES) uygulaması tanıtıldı.

Ardahan'da kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Kadın Acil Destek İhbar Sistemi" (KADES) uygulaması tanıtıldı.


Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede farklı noktalarda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde hayata geçirilen KADES uygulaması ile uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ile kadınlara yönelik faaliyet gerçekleştirdi. Ekipler, toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla broşür dağıtarak bilgilendirmede bulundu, kadınların cep telefonuna uygulamayı yüklemesine yardımcı oldu.


Çalışmanın sürdürüleceği bildirildi.

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