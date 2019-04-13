Ardahan'da ''Engelleri El Ele Aşalım'' Projesi

Vali Masatlı, ''Toplumumuzda bulunan engelli vatandaşlarımızın toplumun tüm hayat sürecine entegre edilmesi gerekiyor.'' dedi.

Vali Mustafa Masatlı ve Eşi Esra Masatlı, Ardahan Valiliğince engelli ve hasta vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilip, takibinin sağlanması amacıyla başlatılan “Engelleri El Ele Aşalım Projesi” kapsamında kent merkezinde Aydın, Şahin ve Yıldırım ailelerine ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Vali Masatlı, ailenin her bir ferdinin kendileri için önemli ve vazgeçilmez olduğunu belirterek, ''Bazı engelleri fiziki olarak fiili olarak yaşıyor olabiliriz. Bu konuda hiç kimsenin garantisi yoktur. Doğuştan bazı engeller olabildiği gibi sonradan da olabiliyor. Bu tür durumlarda bize düşen hayata küsmek veya engellileri toplumdan izole etmek değil, bağrımıza basmak ve bu engelleri giderici mahiyette gerekli çalışmaları yapmaktır.'' dedi.

Vali Masatlı, Öncelikle engelli bir ortama neden olan unsurların bertaraf edilmesi gerektiğini ifade ederek, ''Toplumumuzda bulunan engelli vatandaşlarımızın toplumun tüm hayat sürecine entegre edilmesi gerekiyor. Bu anlamda sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak eğer yüreğimizde engel yoksa biz toplum hayatında engel tanımıyoruz. Var olan engelleri gerek bireysel olarak gerekse de toplum olarak bertaraf etmek üzere herkes elinden geleni yapacaktır. Bu anlamda hukuki düzenlemeler gerçekleştirildi. Toplumsal bilinci geliştirmek açısından her türlü gayreti gösteriyoruz. Kamu kurumlarımızın ulaşılabilirliğini sağlamak noktasında her türlü tedbiri alıyor. Özel sektör kuruluşlarının da bu anlamda destek ve sorumlu davranış bekliyoruz.'' dedi.

Ziyaret ettikleri evlerde hasta ve engelli vatandaşlarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Vali Masatlı ve eşi Esra Masatlı daha sonra, aile bireylerine çeşitli hediyeler verdi.