Ardahan'da Engelliler Haftası etkinliği

Ardahan'da Engelliler Haftası dolayısıyla Kazım Karabekir Paşa Spor Salonunda program düzenlendi.

Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ile Özel Eğitim Uygulama Okulunun birlikte düzenlediği programda, öğretmenleriyle birlikte sahne alan özel çocuklar ve engelli vatandaşlar, şiir, dans, müzik, tiyatro ve çeşitli oyunlar sergilediler.

Programa katılan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, devletlerin gelişmişlik düzeyinin artık dezavantajlı guruplara verilen önem ve onlara sağlanan imkanlarla ölçüldüğünü söyledi.

Vali Masatlı, “Bütün dünyada devletlerin gelişmişlik düzeyleri ölçülürken, en başta dezavantajlı guruplara vermiş oldukları önem, onlara vermiş oldukları hizmet ve onları sağladıkları imkânlarla ölçülmektedir. Bugün dünyanın gelişmiş olarak tabir edilen ülkelere bakıldığında, her kesimden insanın gözetildiğini, destek olunduğunu, yardım edildiğini görmekteyiz. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki son yıllarda ülkemizde bir farkındalık olarak, engelli insanlarımız artık devletimizin birinci önceliği olmuş durumdadır. Bizler aynı zamanda önemli bir inancın mensuplarıyız. Bizim inancımızda öncelikli olarak yardıma ihtiyacı olanlara, kendi hayatını idame ettiremeyen insanlara en iyi şekilde bakılmasını, yardım edilmesini ve destek olunmasını emredilmektedir. Biz zaman zaman eski günleri hatırladığımızda, şuanda gördüğümüz tabloya gerçekten çok şükrediyoruz. Kıymetli davetliler, engelli olmak bir kader değildir. Engellilerin hiç birisi kendi isteğiyle engelli değil. Bunu iyi kavramamız gerekiyor. Her doğan çocuk engelli olarak doğabilir. Hatta yaşamın her aşamasında engelli olabilir. Önemli olan onun engellerini kaldırıp, ona yardımcı olmaktır. Çok şükür ki Devletimizin vermiş olduğu imkanlar çerçevesinde sıfır yaş gurubundan en yaşlısına kadar başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere eğitiminin her alanına dahil edilmekte ve onların becerileri, yetenekleri ortaya çıkarılmaktadır. Devletimiz artık engelli çocuğumuza bakan annesine, babasına da maaş veriyor, çocuğumuzun kendisine de maaş veriyor. Aynı zamanda o çocuklarımızı alıp, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin uyguladığı eğitim metotlarına, fiziki şartlarına uygun olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Sosyal devlet olma anlamında, dezavantajlı insanlarımızın korunması, kollanması ve yardım edilmesi noktasında ülkemizin önemli bir noktaya gelmiştir. Sosyal Devlet sistemimiz ve uygulamalarımız artık tüm dünyada örnek alınmaktadır. Biz, devletin en alt kademesinden en üst kademesine kadar bütün yetkililer olarak özel insanlarımıza elimizden gelen bütün hizmeti, gayreti ve çabayı sarf edeceğiz. Onların yanında olacağız ve toplumun tüm kesimlerinin de aynı duyarlılığa sahip olmasını istiyoruz. Ben tüm engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftasını tebrik ediyor, güzel yarınlar temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Masatlı ve beraberindekiler, görme ve yürüme engelli vatandaşlarımızla empati kurma amacıyla engelli parkuruna katıldılar. Program sonunda toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.