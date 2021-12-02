Ardahan'da "Eren Kış 9 Operasyonu" başlatıldı

Operasyona 405 personelin katıldığı açıklandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde başlatılan Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk Operasyonu'nda Jandarma Asayiş Komando Bölükleri ile Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 39 tim ve 405 personel görev alıyor. PKK/KCK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgedeki yaylaları kontrol etmek amacıyla başlatılan operasyon, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı olan merkez ve Göle ilçesinde yürütülüyor.