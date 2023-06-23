İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ardahan'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor

Ardahan’da etki gösteren sağanak yağmur, vatandaşlarla birlikte sokak hayvanlarına da zor anlar yaşattı.

Ardahan'da etki gösteren sağanak yağmur, vatandaşlarla birlikte sokak hayvanlarına da zor anlar yaşattı.


Kentin çeşitli yerlerinde yağmaya başlayan ve belli dönemlerde süren yağmur, bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şemsiye ve yağmurluğu olmayan insanlar, ıslanmamak için ATM'ler ile bina köşelerine saklanarak yağmurun bitmesini bekleniyor. Bir sokak köpeği de ıslanmamak için binanın altına saklanarak bekledi.


Köksal Yardımcı, bir ay boyunca aşırı yağan yağışlar sonrası çiftçilerin zarar gördüğünü söyleyerek, "Yaklaşık bir ay boyunca yağışlar devam ediyor. Tabii ki aşırı yağış biz çiftçileri olumsuz etkiliyor" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.