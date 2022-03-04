İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ardahan'da ev ve ahırlar sular altında

Ardahan’da etkili olan karla karışık sağanağın ardından kent merkezinde çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldığı bildirildi.

Ardahan'da etkili olan karla karışık sağanağın ardından kent merkezinde çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldığı bildirildi.


Ardahan'da aşırı yağıştan dolayı derenin taşması sonucu evleri ve ahırları su bastı. Mahsur kalan vatandaşları ve hayvanları belediye ekipleri tahliye etti.


Gece saatlerinde Halilefendi Mahallesi'ndeki su kanalı aşırı yağışlar nedeniyle taştı. Kanalın taşması, mahallede bulunan ev ve ahırlar su baskınına neden oldu. İhbar üzerine vatandaşların yardımına belediye ekipleri koştu.


Ev ve ahırı sular altında kalan Doğuş Yılmaz, ''Gerçekten mağduruz. Hayvanlarımız şu anda dışarıda ve nerede olduğunu bilmiyoruz. Burada herkes mağdur, beni sadece değil mağdur olan herkesi kurtarsınlar'' dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.