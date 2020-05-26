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Ardahan'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Ardahan’da etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle 152 binanın çatısı uçarken, 157 ağaç devrildi.

Ardahan'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle 152 binanın çatısı uçarken, 157 ağaç devrildi. Çok sayıda yeri de su basan ilde 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.


Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, dün meydana gelen fırtınanın kentte yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. 2 gündür etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle şehrin birçok noktasında olumsuzluklar yaşandığını belirten Vali Masatlı, ''11'i kamu binası olmak üzere 137'si şahıs, 4'ü ise iş yeri çatısı toplamda 152 binada büyük küçük hasarlar oluşmuş. Ekiplerimiz hasarların durumunu değerlendirmek için şu an sahada" diye konuştu.


Masatlı, şiddetli fırtınada 1 kişi yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin ise yaralandığını sözlerine ekledi.


İş yerinin çatısı uçan Vargin Yıldız da hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyleyerek, "Devletimiz gerekeni yapacaktır" dedi.

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