Ardahan'da Galatasaraylıların 'şampiyonluk' kutlamaları

Ardahan’da Galatasaray taraftarı Şampiyonluk sonrası sevinç gösterisinde bulundu.
Ardahan'da Galatasaray taraftarı Şampiyonluk sonrası sevinç gösterisinde bulundu.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde konuk ettiği Başakşehir'i 2-1 yenerek, 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamladı. Ardahan'da Galatasaray taraftarı sevinç gösterisinde bulundu.
Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Ardahan'daki sarı-kırmızılı taraftarlar da büyük sevinç yaşadı.
Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğu ilan eden Galatasaray'da Ardahanlı taraftarlar, şampiyonluk coşkusuyla sokaklara döküldü. Ardahan'da Kongre Caddesi'ne akın eden Galatasaraylı taraftarı, şampiyonluk kutlamalarına başladı. Konvoylar oluşturarak Ardahan sokaklarında şampiyonluk turu atan taraftarlar, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşıyor.