Ardahan'da Gaziler Günü kutlandı

Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan Ardahan'daki törenler, öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, gazilerin Türk milleti nezdinde önemli yeri olduğunu ifade ederek, "Bizler şehitlerimiz ve gazilerimizle gurur duyuyoruz. Onlarla övüneceğiz, övünmeye devam edeceğiz" dedi.

Ardahan Gaziler Derneği Başkanı Yener Göydemir de Türk milletinin canı pahasına da olsa aziz vatanı korumasını bildiğini söyledi.

Göydemir, ''Ülkemizin toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, sivil ve tüm Malul Gazilerin Şeref Günüdür, Vatan savunmasında Şehitler nurlanmış, gaziler onurlanmış askerdir. Şehit ve Gaziler toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerimizdir. 19 Eylül, Bu aziz vatana canını adayan kahramanların günüdür, bu anlamlı gün Gaziler Günü olarak kutlanıyor, bu da devletimizin ve milletimizin gazilere verdiği önemin bir ifadesidir'' dedi.

-Bu Milleti Anadolu'dan koparmak asla söz konusu olamaz. Buna kimsenin de gücü yetmez

Konuşmasına devam eden Göydemir, ''Tarihin her döneminde olduğu gibi bugünde, yarında vatanımıza bayrağımıza göz diken içeride ve dışarıda hainler olacaktır. Biz bunu biliyoruz! Ama bu hainler, 15 Temmuz'da olduğu gibi vatan ve bayrağı uğruna yeniden yetmişe gözünü kırpmadan, canını ortaya koyan asil bir millet olduğunu bilsinler. Biz gaziler olarak dün cephede düşmana karşı korkusuzca nasıl savaştıysak bu günde, yarında aynı şekilde hiç tereddüt etmeden savaşacağımızı bilmelerini isterim. Bu milleti Anadolu'dan koparmak asla söz konusu olamaz. Buna kimsenin de gücü yetmez.'' diye konuştu.

Törene, Vali Mustafa Masatlı'nın yanı sıra Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve gaziler katıldı.

Katılımcılar, daha sonra İl Özel İdaresi binasındaki Ardahan Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.