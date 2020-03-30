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Ardahan'da geçiş güzergâhlarında 'Korona virüs' denetimi

Ardahan’da Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

Ardahan'da Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.


Ardahan'da Korona virüs önlemleri kapsamında jandarma ve polis ekipleri tarafından alınan tedbirler doğrultusunda şehrin giriş ve çıkış noktalarında sağlık ekipleri tarafından araç sürücü ve yolcuların ateş ölçer cihazla ateşleri ölçülüyor. Kentin giriş ve çıkışında yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri arttırılarak, şehir dışından gelen araçlar durdurulup yolcuların ateşi ölçülüyor. Cihazlarla ateş kontrolü yapılan kişiler kayıt altına alınıyor. Tedbir kapsamında vatandaşların adresleri alınarak, 14 günlük karantina süresi uygulanıyor.


Kentte ayrıca Korona virüsü önleme tedbirleri kapsamında, 3 olan denetim noktaları 5'e çıkartılarak gerekli denetimler yapılıyor.

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