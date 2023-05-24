Ardahan'da Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması

Anadolu İmam Hatip Liseleri ile İmam Hatip Ortaokulları arasındaki "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Bölge Finali" Ardahan'da yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Milli Eğitimin genel amaçları ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin kuruluş misyonu çerçevesinde; okullarda öğrenim gören öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda yetişmesini sağlamak, kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek yetkinlik ve özgüven kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen; “Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma, Hafızlık, Ezan Okuma ve Minberde Hutbe Okuma” yarışmalarının finali ilimizde gerçekleştirildi.

Serhat Ulu Camiinde düzenlenen yarışma neticesinde dereceye giren öğrencileri özgüven ve başarılar dolayısıyla tebrik ederek ödüllerini veren Ardahan Valisi Hüseyin Öner burada yaptığı konuşmada; “Bu toplumun dinini diyanetini bilen ve öğreten insanlara, Kuranı okuyan ve okutan nesillere ihtiyacı var. Böyle nesillerin ve gençlerin yetiştiği kurumların en başında da Kuran Kurslarımız ve İmam Hatip okullarımız geliyor. Bu anlamda ilimizde il merkezinde yapımına başlanan Yatılı Kız Kuran Kursumuzda tamamlandığında ilimizde kadın hafızlar yetiştirilmesine yönelik önemli bir hizmet eksikliği giderilmiş olacaktır. Mevcut Kuran Kurslarımız ve İmam Hatip Okullarımız da bölge de bu anlamda çok önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır” dedi.

Ardahan'da yapımına başlanan Ardahan Yatılı Kız Kuran Kursu'nun hizmete girmesiyle önemli bir hizmet eksikliğinin giderileceğini dile getiren Öner, şunları kaydetti: “Milletimizin, toplumumuzun maneviyat hayatına yön verecek gençlerin iyi yetiştiğini görmek hakikaten mutluluk verici. Benim tavsiyem, bu gençler eğitimlerini pozitif ve sosyal ilimler alanında, örgün eğitimle yada yaygın eğitim imkanlarıyla devam ettirsinler. Kuran'ın iyi anlaşılması ve anlatılması için daha fazla gayret etmeleri gerekiyor. Kutsal kitabımız Kuranı Kerim, yaşamımızı her yönüyle içine alan, rehberlik eden, kolaylaştıran, insanlığın aydınlanması ve saadete ulaşması için gönderilmiştir. Bundan yola çıkarak çocuklarımızın, gençlerimizin yüce kitabımızın referansı ile hayata atılmalarını çok önemsiyoruz. Onların da bu anlamda sorumlulukları artıyor. Bu gençlerimizin yetişmesinde emeği geçenleri kutluyorum. Burada sivil toplum örgütlerimizin de emeği var. Kuran Kursu Derneklerimiz, Okul Yaptırma, Yaşatma ve Eğitim Faaliyetlerini Destekleme Derneklerimiz bunların başında geliyor. Bu derneklerimize desteklerimizi esirgemeyelim. Değerli Davetliler, Milli Eğitimimizin genel amaçları ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin kuruluş misyonu çerçevesinde, okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin ilgi, istidat ve kabilyetleri doğrultusunda yetişmesini sağlamak, kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek yetkinlik ve özgüven kazanmalarını sağlamak amacıyla; Kuranı Kerimi Güzel Okuma, Hafızlık, Ezan Okuma ve Mimberde Hutbe Okuma dallarında düzenlenmiş olan mesleki yarışma programımıza çevre illerden gelen tüm yarışmacı, öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılma cesareti gösteren ve derece elde eden öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu gençlerimizin ailelerini ve hocalarını bir kez daha kutluyor ve Kur'ana hizmeti olan herkesten Allah razı olsun diyorum.”