Ardahan'da ''Gençlerin Meydan Okuması'' eTwinning Projesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu'nda eTwinning Projesi uygulanmaya başladı.

Ardahan'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu'nda öğrencilerin yabancı dile karşı olan tutumlarını ve motivasyonlarını geliştirmek ve İngilizce kullanımlarını arttırmak amacıyla Teens' Challenge (Gençlerin Meydan Okuması) isimli eTwinning projesi yürütülüyor.

Yürütülen proje hakkında bilgi veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu İngilizce öğretmeni Zeynep Altun, ''Projemizde Türkiye, Çekya, Fransa ve Azerbaycan olarak dört ortak ülkeyiz. Her aya böldüğümüz görevler ile ülkeler olarak birbirimize eğlenceli ve kültürel bir dille meydan okuyoruz. Bunun yanı sıra çeşitli etkinliklerle öğrencilerimize Web 2.0 araçlarını tanıtıyor ve kullanmaya teşvik ediyoruz'' dedi.

Altun, ''Proje çerçevesinde Şubat ayında ülkemizle ilgili 5 ipucu vererek partnerlerimizin verdiğimiz ipuçlarını araştırıp ülkemizi bulmasını istedik. Biz de partnerlerimizin bize gönderdiği ipuçlarını araştırarak hangi ülkelerle ortak olduğumuzu anladık. Mart ayında Türkiye olarak Barış Manço'nun “Bugün Bayram” isimli şarkısını seslendirdik. Bizim şarkımızı söylemesi için Fransa'ya meydan okurken, bize de Çek Cumhuriyeti meydan okudu, böylece bize gönderilen Çekçe şarkıyı öğrenip seslendirdik. Nisan ayında ise geleneksel bir yemek tarifi verme görevini yerine getirmek üzere Menemen hazırlamayı tercih ettik. Bize gönderilecek geleneksel tarifleri denemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Altun, projenin önemine de değinerek, ''Başka kültürleri yaşayarak öğrenme ve bunu yaparken İngilizceyi kullanma fırsatı sunduğu için bu tip projeler çok önemli'' dedi.