Ardahan'da ?G?kku?a??ma G?ne? Ol Projesi? kapsam?nda ?zel e?itimli ?ocuklar?n aileleri yemekte bulu?tu

Ardahan Valili?i koordinesinde y?r?t?len ?G?kku?a??ma G?ne? Ol projesi? kapsam?nda Vali Mustafa Masatl?'n?n e?i Esra Masatl? kurumlarda ?al??an ?zel e?itimli personel, ?zel ?ocuklar?m?z?n aileleri ve ?zel annelerle bulu?tu.

Birlikte yemek yenildikten sonra Esra Masatl? ailelerle tek tek ilgilenerek sohbet etti. Ailelerle ile konu?mas?nda, ??zel ?ocu?un en yak?n?ndaki ki?i annedir. Anne deste?i, motivasyonu tedavinin ba?ar?s?nda ?nemli rol oynar. Gerek d?nyada gerekse ?lkemizde ?zel ?ocu?a sahip olan annelerin m?cadelelerini ve kazand??? ba?ar?lar? okuyoruz. ?yle anneler var ki ?zel ?ocu?unun tamamen sa?l???na kavu?mas?nda en b?y?k rol? oynuyor. Baba ve anne ?al??sa da evde en b?y?k deste?i ?ocuk annesinden g?r?yor. Anne hangi meslekten olursa olsun, ara?t?rmac? ve bir o kadar da bilin?li olmas? gerekmektedir. T?m bu ama?larla ailelerimizin bu yolda yaln?z olmad???n? g?stermek i?in bug?n bizde devletimizin b?t?n imk?nlar? ile annelerimizin ve ?zel e?itimli bireylerimizin yan?n?zday?z? dedi.

Aileler de b?yle bir program?n d?zenlenmesinin ?nemine de?inerek, kendilerini ?ok de?erli, ?zel ve g??l? hissettiklerini ifade ettiler.

Programda Esra Masatl?'ya protokol ?yelerinin e?leri ve ilgili kurumlar?n yetkilileri de e?lik etti.