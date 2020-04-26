Ardahan'da günde 15 bin maske üretiyorlar

Belediye öncülüğünde kurulan atölyede Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun olarak dikilen maskeler, ücretsiz dağıtılıyor.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kurulan atölye ile Ardahan ve çevresinde maske sorunu kalmayacağını müjdeledi.

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında maske kullanımı artmaya başlayınca stoklarda sorun yaşandı. Bunun üzerine Ardahan Belediyesi öncülüğünde kurulan atölye de maske üretimi kapasitesini arttırdı.

Kapasite artırımı ile şehrin ihtiyacının yanı sıra komşu illerin de maske ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Korona virüs salgını nedeniyle, 30 kişinin çalıştığı, Ardahan Belediyesi tekstil atölyesinde günde 15 bin maske üretiliyor.

Tekstil atölyesinde çalışanları ziyaret eden Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, maske sıkıntısı yaşamayan tek ilin Ardahan olduğunu söyledi. Başkan Demir, "Türkiye'de maske sorunu olmayan tek il Ardahan. Üretimimizi günlük 7 binden 15 bin adete çıkarttık. Üterim alanımız dünya hijyen koşullarına tam olarak uygun. Adeta bir kimya laboratuvarı gibi. Çalışanlarımız sosyal mesafeye uygun bir ortama sahipler. Makineler arası şeffaf cam ile korumalı, çalışanlarımız eldivenli ve maskeli bir şekilde çalışıyor. Ardahan'ın merkezi nüfusu 22 bin, bizim ürettiğimiz maske sayısı 15 bin. Yine vatandaşlarımız ve halkla ilişkileri olanlar için belediye olarak 4 bin adet şeffaf maskelerden dağıttık. Evde kalan çocuklar için matematik takımı, büyükler için de satranç takımı dağıttık" diye konuştu.

Başkan Demir, "Şunu iddia ediyorum. Türkiye'de ilk üç gün sonrasında maske sıkıntısı yaşamamış tek il Ardahan'dır. Kent merkezi nüfusumuz 22 bin, bizim ürettiğimiz maske sayısı 15 bin. Biz burada tüm dinamiklerimizle siyaset gözetmeden o parti, bu parti gözetmeyeceğiz, bizim partimiz Ardahan'dır. Görev yaptığımız süre de böyle olacaktır" dedi.