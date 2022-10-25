Ardahan'da güneş tutulması merakla izlendi

Milyonlarca kişinin merakla beklediği tam Güneş tutulması Türkiye ve Ardahan'da da gözlemlendi.

Türkiye'nin 81 ilinde net şekilde gözlemlenen güneş tutulmasını milyonlarca kişi izledi. Yerel saatle 12.40'da başlayan güneş tutulması yaklaşık üç saat boyunca Ardahanlılar tarafından takip edildi. Tutulmanın tam olarak maksimum seviyede olması tahmin edilen saati ise 15:30 olarak ifade edildi.

Vatandaşlar, Milli Egemenlik Parkında Ardahan Bilim ve Sanat Merkezince düzenlenen "Astronomi Bilimine Farkındalık Şenliği"nde özel gözlüklerle güneş tutulmasını izledi. Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri şenlikte ayrıca yaptıkları çalışmalar hakkında davetlilere bilgi verdi.

Ardahan Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıldığını söyleyerek öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Etkinliğin bilime karşı duyarlılık oluşturduğuna dikkati çeken Bulut, "Yapılan çalışmaların taçlandırıldığı yer burası. Güneş tutulmasını en güzel şekilde materyallerle öğrencilerimiz bize anlattılar. Aynı zaman güneş, gezegen ve atmosfer hakkında bilgi sahibi olduk." diye konuştu.