Ardahan'da hastane yolu nihayet asfaltlandı

Vatandaşların 'Çile yolu' adını verdiği Ardahan Devlet Hastanesi'ne giden yol AK Parti Ardahan il başkanın Kan Koç'un girişimleri sonucu nihayet asfaltlandı.

Ardahan Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ve Devlet Hastanesi, TOKİ konutları ve Üniversite yurtlarına giden bozuk yol, AK Parti İl başkanı Kaan Koç'un girişimleri sonucu Karayolları Bölge Müdürlüğüne yaptırıldı.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, asfalt çalışmalarının devam ettiği yolda yaptığı açıklamada, bizim Ak Parti olarak milletimize hizmet sözümüz ve derdimiz var.

Hastane yolunun belediye tarafından yapılmadığı için aylardır vatandaşların büyük çile çektiğini söyleyen Koç, "Ambulansların ve özel araçların hastaneye ulaşmak için kullandıkları, yanı başında yüzlerce insanımızın oturduğu TOKİ konutları ve üniversite yurtlarının olduğu bu bölgede bulunan yolun çile olarak nitelenmekteydi. Ne yazık ki hastane yetkililerinin, mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin tüm talep ve ısrarlarına rağmen belediye yetkililerince aylardır yapılmamıştır. Süreci izledik ve gördük ki, Belediye daha kesin kabulu yapılmayan ana caddelerdeki köstebek yuvasına dönen yeni yolları yama yapamazken, bu gözden uzak ama çok önemli yola işlem yapmadı.

Sözlerimin başında dediğim gibi bizim milletimize hizmet diye bir derdimiz var. Bu nedenle Ardahan'ın bu kötü yolu hakketmediğini bilerek yaptığımız talep sonucu hastane yolumuzu Karayolları Bölge Müdürlüğümüzce biz yaptırıyoruz. Ardahan'da taş üstüne taş koyan herkese bugüne kadar ayrım yapmadan destek olduk, teşekkür ettik.''

Koç, ''2002 den beri Ardahan'ımıza yaptığı sayısız eser ve yatırımlar için bir kez daha şehrim adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.''